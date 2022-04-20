Зеленский обсудил с главой Евросовета опросник для вступления в ЕС

Зеленский сообщил, что обсудил с Мишелем опросник для получения статуса кандидата в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем ответы для опросника, который страна должна заполнить, чтобы получить статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«Председатель Европейского совета Шарль Мишель сегодня в Киеве. Обсудили санкции против России, оборонную и финансовую поддержку нашего государства и ответы для опросника на соответствие критериям ЕС», — заявил Зеленский.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза оперативно доставить оружие на территорию Украины. «Только тогда Украина может выстоять в своей тяжелой оборонительной борьбе», — подчеркнула она.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.