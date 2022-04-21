В Сербии захотели пересмотреть планы по интеграции в ЕС

Глава МВД Сербии Вулин заявил, что доверие к ЕС у сербов на историческом минимуме

Глава МВД Сербии Александр Вулин на фоне оказываемого Западом давления из-за позиции Белграда по антироссийским санкциям захотел пересмотреть планы по интеграции страны в Европейский союз (ЕС). Обосновывая свою позицию, министр указал, что в настоящий момент доверие сербов к объединению достигло исторического минимума, пишет РИА Новости.

Комментируя текущую ситуацию, Вулин высказал мнение, что если бы президент страны Александр Вучич выступил с речью, в которой усомнился бы в европейском пути и европейском будущем Сербии, то доверие к этому сценарию развития среди граждан стало бы еще меньше, чем к Североатлантическому альянсу. «А вы знаете, что НАТО — одна из наименее популярных структур среди сербов», — добавил он.

Глава ведомства также напомнил и об ожидаемой резолюции Европейского парламента, требующей от Белграда присоединения к введенным в отношении Москвы санкциям. По его словам, поведение Европарламента ясно дает понять, что «ЕС не желает Сербию в своем составе». «Пришло время сказать себе — мы военно-нейтральная страна, давайте будем и политически нейтральной», — заявил Вулин, добавив, что Евросоюз «измеряет любовь страны к Европе ненавистью к России».

Высказывая свою позицию, глава МВД подчеркнул, что у него «есть право не терять ни одного друга».

Проведенный белградским агентством Ipsos в апреле соцопрос продемонстрировал, что в случае голосования по присоединению к ЕС против высказались бы 44 процента граждан Сербии. Поддержку интеграции готовы выразить 34 процента, остальные опрошенные не определились. Отмечается, что требование поддержать антироссийские санкции становится фактором, меняющим отношение сербов к Евросоюзу.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна отказалась ставить национальные интересы под угрозу и присоединяться к санкциям Запада против России. Белград не будет реагировать на подобные призывы со стороны ЕС и будет соблюдать нейтралитет.