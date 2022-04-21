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Сербия отказалась поддержать Запад и ввести санкции против России

FT: Президент Сербии Вучич заявил, что Белград не присоединится к санкциям против России
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Сербия отказалась ставить национальные интересы под угрозу и присоединяться к санкциям Запада против России. Белград не будет реагировать на подобные призывы со стороны ЕС и будет соблюдать нейтралитет, заявил президент страны Александр Вучич в интервью изданию Financial Times (FT).

«Нет, у нас есть своя сторона — это [стороны Сербии] и сербские интересы. Нас бомбили 19 стран НАТО [в 1999 году] и вводили [против нас] санкции. Мы не вводили санкции против кого-либо, потому что мы не верим, что санкции что-то меняют. Вы можете оказывать давление и принуждать Сербию, но это наша искренняя позиция», — заявил Вучич.

Ранее стало известно о попытках Евросоюза склонить Сербию присоединиться к санкционному режиму против России и ввести ограничения на поставки газа. Взамен Брюссель предложил Белграду «освободить» от санкций Евросоюза, связанных с ограничениями в нефтегазовом секторе, если она согласится поддержать исключение России из Совета по правам человека ООН. О шантаже со стороны ЕС сообщал и сам Вучич.

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Дмитрий Сотак
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