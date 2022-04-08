Вучич заявил о шантаже Сербии при голосовании за выход России из СПЧ ООН

Президент Вучич заявил, что Сербия голосовала за выход России из СПЧ из-за шантажа Запада

Президент Александр Вучич признал, что страна проголосовала за выход России из Совета ООН по правам человека (СПЧ) из-за шантажа Запада. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что шантаж касался в том числе поставок нефти в страну.

Наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. Никто не сказал «ты не можешь быть президентом», не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию Александр Вучич Президент Сербии

Также Вучич несколько раз подчеркнул, что Белград не вводил санкции в отношении Москвы, однако сама Сербия не должна попасть под удар, чтобы выдержать внешнеполитическое давление и продолжить свой экономический рост.

Жизнеспособность СПЧ

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в жизнеспособности Совета ООН по правам человека (СПЧ) после приостановки членства в нем России.

Он опубликовал логическую «задачу» с двумя условиями, напомнив, что образованная в 1947 году Комиссия по правам человека ООН с 1967 года «начала активно вмешиваться в дела суверенных государств». Это привело к утрате доверия к ней и «смерти Комиссии в 2006 году», подчеркнул Медведев.

Во втором условии зампредседателя Совбеза отметил, что Совет по правам человека образован в 2006 году вместо Комиссии, а 7 апреля «Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия России в этом Совете из-за позиции ряда стран», после чего Россия прекратила свое участие в Совете и свои полномочия «из-за политически мотивированного демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН».

Сколько проживет после этого Совет по правам человека ООН? Дмитрий Медведев Зампредседателя Совбеза России

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь заявил, что резолюция о приостановке членства России в СПЧ является сокрушительным ударом по самой системе ООН. По словам Полянского, это решение стало «ударом по международной многосторонней системе», а также по США и другим странам.

Сейчас получается, что наш голос в СПЧ звучать не будет. Это не значит, что мы прекращаем свою деятельность в области защиты прав человека и снижаем какие-либо стандарты в этой связи, но это означает, что развивающиеся страны в СПЧ действительно остаются сейчас без нашей поддержки Дмитрий Полянский Зампостпреда РФ при ООН

Дипломат добавил, что РФ нельзя исключить из ООН и Совбеза, иначе это приведет к катастрофическому сценарию.

За резолюцию проголосовали 93 государства

7 апреля стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и права выступать.

93 государства проголосовали за резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека

Для принятия документа требовалось две трети голосов участников заседания. Решившие воздержаться не учитывались. Всего решение «за» или «против» вынесли 117 делегаций.

Позднее в тот же день зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что Россия досрочно прекращает свои полномочия в Совете ООН по правам человека, поскольку рассматривает резолюцию ГА «в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику».

Я уполномочен сделать следующее заявление: РФ приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека Геннадий Кузьмин Заместитель постпреда РФ при ООН

Кроме того, Кузьмин на заседании Генассамблеи заявил, что СПЧ ООН монополизирован группой стран и используется ими в конъюнктурных целях.

Россия всегда рассматривала Совет ООН по правам человека в качестве важного компонента универсальной системы поощрения и защиты прав человека, главная роль которого заключается в содействии развитию конструктивного и максимально деполитизированного международного диалога по ключевым вопросам правозащитной повестки дня Геннадий Кузьмин Зампостпреда РФ при ООН

По его словам, государства, монополизировавшие СПЧ ООН, «долгие годы непосредственно участвуют в совершении грубых и массовых нарушений прав человека, либо потворствуют этому».Эти действия нарушают мандат, возложенный международным сообществом на СПЧ ООН и в целом подрывают к нему доверие, заключил Кузьмин.