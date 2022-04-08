Вучич заявил о шантаже Сербии при голосовании за выход России из СПЧ ООН
Президент Александр Вучич признал, что страна проголосовала за выход России из Совета ООН по правам человека (СПЧ) из-за шантажа Запада. Его слова приводит ТАСС.
Он заявил, что шантаж касался в том числе поставок нефти в страну.
Наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. Никто не сказал «ты не можешь быть президентом», не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию
Также Вучич несколько раз подчеркнул, что Белград не вводил санкции в отношении Москвы, однако сама Сербия не должна попасть под удар, чтобы выдержать внешнеполитическое давление и продолжить свой экономический рост.
Жизнеспособность СПЧ
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в жизнеспособности Совета ООН по правам человека (СПЧ) после приостановки членства в нем России.
Он опубликовал логическую «задачу» с двумя условиями, напомнив, что образованная в 1947 году Комиссия по правам человека ООН с 1967 года «начала активно вмешиваться в дела суверенных государств». Это привело к утрате доверия к ней и «смерти Комиссии в 2006 году», подчеркнул Медведев.
Во втором условии зампредседателя Совбеза отметил, что Совет по правам человека образован в 2006 году вместо Комиссии, а 7 апреля «Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия России в этом Совете из-за позиции ряда стран», после чего Россия прекратила свое участие в Совете и свои полномочия «из-за политически мотивированного демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН».
Сколько проживет после этого Совет по правам человека ООН?
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь заявил, что резолюция о приостановке членства России в СПЧ является сокрушительным ударом по самой системе ООН. По словам Полянского, это решение стало «ударом по международной многосторонней системе», а также по США и другим странам.
Сейчас получается, что наш голос в СПЧ звучать не будет. Это не значит, что мы прекращаем свою деятельность в области защиты прав человека и снижаем какие-либо стандарты в этой связи, но это означает, что развивающиеся страны в СПЧ действительно остаются сейчас без нашей поддержки
Дипломат добавил, что РФ нельзя исключить из ООН и Совбеза, иначе это приведет к катастрофическому сценарию.
За резолюцию проголосовали 93 государства
7 апреля стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и права выступать.
проголосовали за резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека
Для принятия документа требовалось две трети голосов участников заседания. Решившие воздержаться не учитывались. Всего решение «за» или «против» вынесли 117 делегаций.
Позднее в тот же день зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что Россия досрочно прекращает свои полномочия в Совете ООН по правам человека, поскольку рассматривает резолюцию ГА «в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику».
Я уполномочен сделать следующее заявление: РФ приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека
Кроме того, Кузьмин на заседании Генассамблеи заявил, что СПЧ ООН монополизирован группой стран и используется ими в конъюнктурных целях.
Россия всегда рассматривала Совет ООН по правам человека в качестве важного компонента универсальной системы поощрения и защиты прав человека, главная роль которого заключается в содействии развитию конструктивного и максимально деполитизированного международного диалога по ключевым вопросам правозащитной повестки дня
По его словам, государства, монополизировавшие СПЧ ООН, «долгие годы непосредственно участвуют в совершении грубых и массовых нарушений прав человека, либо потворствуют этому».Эти действия нарушают мандат, возложенный международным сообществом на СПЧ ООН и в целом подрывают к нему доверие, заключил Кузьмин.