Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вучич заявил о шантаже Сербии при голосовании за выход России из СПЧ ООН

Президент Вучич заявил, что Сербия голосовала за выход России из СПЧ из-за шантажа Запада
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: пресс-служба МИД России / РИА Новости

Президент Александр Вучич признал, что страна проголосовала за выход России из Совета ООН по правам человека (СПЧ) из-за шантажа Запада. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что шантаж касался в том числе поставок нефти в страну.

Наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. Никто не сказал «ты не можешь быть президентом», не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию

Александр ВучичПрезидент Сербии

Также Вучич несколько раз подчеркнул, что Белград не вводил санкции в отношении Москвы, однако сама Сербия не должна попасть под удар, чтобы выдержать внешнеполитическое давление и продолжить свой экономический рост.

Жизнеспособность СПЧ

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в жизнеспособности Совета ООН по правам человека (СПЧ) после приостановки членства в нем России.

Он опубликовал логическую «задачу» с двумя условиями, напомнив, что образованная в 1947 году Комиссия по правам человека ООН с 1967 года «начала активно вмешиваться в дела суверенных государств». Это привело к утрате доверия к ней и «смерти Комиссии в 2006 году», подчеркнул Медведев.

Материалы по теме:
Запад вводит против России новые санкции. Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
Запад вводит против России новые санкции.Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
5 марта
Холодные войны. Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
Холодные войны.Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
2 апреля
«Ценники меняли по нескольку раз в день» Как Югославия четыре года выживала под жесточайшими санкциями западных стран
«Ценники меняли по нескольку раз в день»Как Югославия четыре года выживала под жесточайшими санкциями западных стран
25 марта

Во втором условии зампредседателя Совбеза отметил, что Совет по правам человека образован в 2006 году вместо Комиссии, а 7 апреля «Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия России в этом Совете из-за позиции ряда стран», после чего Россия прекратила свое участие в Совете и свои полномочия «из-за политически мотивированного демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН».

Сколько проживет после этого Совет по правам человека ООН?

Дмитрий Медведев Зампредседателя Совбеза России

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь заявил, что резолюция о приостановке членства России в СПЧ является сокрушительным ударом по самой системе ООН. По словам Полянского, это решение стало «ударом по международной многосторонней системе», а также по США и другим странам.

Сейчас получается, что наш голос в СПЧ звучать не будет. Это не значит, что мы прекращаем свою деятельность в области защиты прав человека и снижаем какие-либо стандарты в этой связи, но это означает, что развивающиеся страны в СПЧ действительно остаются сейчас без нашей поддержки

Дмитрий Полянский Зампостпреда РФ при ООН

Дипломат добавил, что РФ нельзя исключить из ООН и Совбеза, иначе это приведет к катастрофическому сценарию.

За резолюцию проголосовали 93 государства

7 апреля стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и права выступать.

93государства

проголосовали за резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека

Для принятия документа требовалось две трети голосов участников заседания. Решившие воздержаться не учитывались. Всего решение «за» или «против» вынесли 117 делегаций.

Позднее в тот же день зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что Россия досрочно прекращает свои полномочия в Совете ООН по правам человека, поскольку рассматривает резолюцию ГА «в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику».

Я уполномочен сделать следующее заявление: РФ приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека

Геннадий КузьминЗаместитель постпреда РФ при ООН

Кроме того, Кузьмин на заседании Генассамблеи заявил, что СПЧ ООН монополизирован группой стран и используется ими в конъюнктурных целях.

Россия всегда рассматривала Совет ООН по правам человека в качестве важного компонента универсальной системы поощрения и защиты прав человека, главная роль которого заключается в содействии развитию конструктивного и максимально деполитизированного международного диалога по ключевым вопросам правозащитной повестки дня

Геннадий КузьминЗампостпреда РФ при ООН

По его словам, государства, монополизировавшие СПЧ ООН, «долгие годы непосредственно участвуют в совершении грубых и массовых нарушений прав человека, либо потворствуют этому».Эти действия нарушают мандат, возложенный международным сообществом на СПЧ ООН и в целом подрывают к нему доверие, заключил Кузьмин.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вучич заявил о шантаже Сербии при голосовании за выход России из СПЧ ООН
В Госдуме отреагировали на нападение на главреда «Новой газеты»
Объяснен поцелуй принца Чарльза и испанской королевы Летиции
ВОЗ заявила о паузе в вопросе инспекции в Россию по «Спутнику V»
В США назвали приостановку членства России в СПЧ ООН «исправлением ошибки»
Описаны пять стратегий россиян в кризис
Вучич заявил о риске прекращения пути Сербии в Евросоюз из-за поддержки России
Кипрские парламентарии от оппозиции проигнорировали видеообращение Зеленского
Стоматолог заявила о связи выпадения зубов со стрессом
Канада предложит Украине кредит по линии МВФ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.