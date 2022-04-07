В России назвали последствие приостановки членства страны из СПЧ ООН

Дмитрий Полянский назвал сокрушительным ударом по ООН приостановку членства РФ в СПЧ

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о приостановке членства России в Совете по правам человека (СПЧ) является сокрушительным ударом по самой системе ООН. Такое последствие назвал первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский в интервью телеканалу «Россия 24».

Отвечая на соответствующий вопрос ведущего, Полянский заявил, что это решение стало «ударом по международной многосторонней системе», а также по Соединенным Штатам и другим странам.

«Сейчас получается, что наш голос в СПЧ звучать не будет. Это не значит, что мы прекращаем свою деятельность в области защиты прав человека и снижаем какие-либо стандарты в этой связи, но это означает, что развивающиеся страны в СПЧ действительно остаются сейчас без нашей поддержки», — сообщил Полянский.

При этом, дипломат подчеркнул, что Россию нельзя исключить из ООН и Совета Безопасности, иначе это приведет к катастрофическому сценарию.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и права выступать.

Позднее зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что Россия досрочно прекращает свои полномочия в Совете ООН по правам человека, поскольку рассматривает резолюцию ГА «в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику».

