Дмитрий Медведев усомнился в жизнеспособности СПЧ ООН после приостановки членства России

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в жизнеспособности Совета ООН по правам человека (СПЧ) после приостановки членства в нем России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев опубликовал логическую «задачу» с двумя условиями. Он напомнил, что образованная в 1947 году Комиссия по правам человека ООН с 1967 года «начала активно вмешиваться в дела суверенных государств», что привело к утрате доверия к ней и «смерти Комиссии в 2006 году».

Во втором условии Медведев отметил, что Совет по правам человека образован в 2006 году вместо Комиссии, а 7 апреля «Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия России в этом Совете из-за позиции ряда стран», после чего Россия прекратила свое участие в Совете и свои полномочия «из-за политически мотивированного демонстративного наказания суверенного государства - члена ООН».

«Сколько проживет после этого Совет по правам человека ООН?», — задал вопрос зампред Медведев.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и права выступать.

Позднее зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что Россия досрочно прекращает свои полномочия в Совете ООН по правам человека, поскольку рассматривает резолюцию ГА «в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику».