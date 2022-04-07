Россия заявила о монополизации СПЧ ООН

Зампостпреда РФ в ООН Кузьмин заявил, что СПЧ монополизирован группой стран

Совет по правам человека Организации Объединенных Наций монополизирован группой стран и используется ими в конъюнктурных целях. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Генеральной Ассамблеи, передает РИА Новости.

«Россия всегда рассматривала Совет ООН по правам человека в качестве важного компонента универсальной системы поощрения и защиты прав человека, главная роль которого заключается в содействии развитию конструктивного и максимально деполитизированного международного диалога по ключевым вопросам правозащитной повестки дня», — заявил дипломат.

Он добавил, что государства, монополизировавшие СПЧ ООН, «долгие годы непосредственно участвуют в совершении грубых и массовых нарушений прав человека, либо потворствуют этому». «Такие действия нарушают мандат, возложенный международным сообществом на СПЧ ООН и в целом подрывают к нему доверие», — прокомментировал решение ГА ООН Кузьмин.

Ранее он заявил, что Россия досрочно прекращает свои полномочия в СПЧ 7 апреля. Перед этим Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и права выступать.