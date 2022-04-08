ЕС пообещал исключить Сербию из санкций по нефти после отказа поддержать Россию

Tanjug заявило об обещании исключить Сербию из санкций ЕС за голос против России в ООН

Сербию пообещали «освободить» от санкций Евросоюза, связанных с ограничениями в нефтегазовом секторе, если она согласится проголосовать за исключение России из Совета по правам человека ООН. Об этом пишет издание Tanjug.

РБК отмечает, что таким образом Сербия продолжит импорт через Адриатический нефтепровод (JANAF). Если бы ее не исключили из санкционных списков, импорт бы прекратился после 15 мая.

Как заявил ранее сербский президент Александр Вучич, его страна проголосовала за приостановку членства России в СПЧ ООН из-за шантажа со стороны ЕС.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства, включая Сербию. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и права выступать.

