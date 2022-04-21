Заключенного одной из российских колоний осудили за антисемитизм

Под Волгоградом 43-летнего заключенного ИК-25 осудили за антисемитский текст

Под Волгоградом 43-летнего жителя Калачевского района, отбывающего наказание в исправительной колонии № 25 (ИК-25), осудили на год и семь месяцев за экстремизм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области

Во время заседания мужчина согласился с обвинением и полностью признал вину.

По данным следствия, 6 октября 2021 года заключенный, испытывая неприязнь к евреям, разместил на информационном стенде отряда №10 тетрадный лист с собственноручно написанным текстом с призывами к насилию в отношении представителей еврейской национальности. Также он выкрикивал антисемитские лозунги в присутствии других осужденных, призывая их к осуществлению экстремистской деятельности.

29 марта сообщалось, что жителя Крыма оштрафовали на 450 тысяч рублей за призывы к совершению насильственных действий в отношении сотрудников ФСБ.

