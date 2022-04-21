В Крыму суд арестовал готовившего теракты на железной дороге сторонника запрещенного ИГ

В Симферополе суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Крыму сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Киевский суд Симферополя удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого. Мужчина отправлен в СИЗО на два месяца, не время расследования уголовного дела о подготовке взрыва на железной дороге. В отношении арестованного завели дела по 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту») и 222 УК РФ («Незаконное хранение взрывных устройств»).

Ранее 21 апреля сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму — силовики задержали члена запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), который готовил теракт — мужчина хотел взорвать железную дорогу на полуострове.

Задержанный действовал по указанию главарей крымско-татарского батальона «Крым», участвующих в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.