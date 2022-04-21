ФСБ предотвратила готовившийся в Крыму теракт

ФСБ задержала члена террористической организации, готовившего теракт в Крыму

ФСБ предотвратила теракт в Крыму — силовики задержали члена запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), который готовил теракт — мужчина хотел взорвать железную дорогу на полуострове. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина действовал по указанию главарей крымско-татарского батальона «Крым», участвующих в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Изъяты два взрывных устройства.

Ранее сотрудники ФСБ задержали троих сторонников террористической организации «Исламское государство», которые готовили теракт в Карачаево-Черкесии. У преступников изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства и схемы, средства связи, некоторые интернет-инструкции и переписку с террористами, в которой обсуждалось планируемое преступление: взрыв одного из объектов органов власти.