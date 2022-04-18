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В Карачаево-Черкесии пресекли подготовку теракта

ФСБ задержала трех сторонников ИГ, готовивших теракт в Карачаево-Черкесии

Фото: УФСБ России / TACC

Сотрудники ФСБ задержали трех сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые готовили теракт в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС.

Задержания провели в Черкесске. По версии спецслужб, трое россиян планировали совершить теракт в отношении одного из объектов органов власти. Они действовали по указанию боевиков ИГ.

Дома у злоумышленников оперативники изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства, схемы, средства связи, интернет-инструкции по изготовлению средств террора и переписку с террористами, в которой обсуждалось планируемое преступление.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц»), части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

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Мария Рубникович
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