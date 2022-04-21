В Общественной палате обсудили свидетельства преступлений украинской армии

В Общественной палате началась конференция по военным преступлениям ВСУ в Мариуполе

В Общественной палате проходит международная конференция «Доказательства массовых военных преступлений вооруженных сил и нацподразделений Украины в Мариуполе». Мероприятие проводят 21 апреля 2022 года по инициативе российских и зарубежных правозащитников. На конференции рассмотрят свидетельства о военных преступлениях и нарушениях прав человека и представят промежуточные результаты работы Международного общественного трибунала по Украине.

Открывая мероприятие, член Общественной палаты Российской Федерации, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев напомнил о работе Международного общественного трибунала по Украине.

«На данный момент трибуналом опрошено более 250 жертв и очевидцев украинских преступлений, более 200 — из Мариуполя. У нас есть свидетельства и факты массовых преступлений со стороны ВСУ, нацгвардии Украины и гвардии территориальной обороны», — заявил Григорьев.

По его словам, все свидетельства преступлений украинских националистов передаются в правоохранительные органы. Однако ЕСПЧ не довел до конца ни одно дело, основанное на свидетельствах, собранных за предыдущие восемь лет.

«Они отказываются признавать эти преступления, эту информацию. Это говорит само за себя», — отметил общественник.

Председатель правления общественной организации «Мемориал: Не забудем, не простим!» Анна Сорока заявила, что на протяжении восьми лет национальные и территориальные батальоны Украины совершают страшные военные преступления и создают невыносимые условия для проживания мирных жителей на территории Донбасса.

«Ни одна из международных судебных инстанций никак не реагирует. Более двух тысяч исков было направлено в Международный уголовный суд и ЕСПЧ, и ни один из них не был рассмотрен. Более того, они попросили больше их не присылать. Мы проводили свой трибунал, у нас огромное количество данных о пытках и истязаниях, о признаках геноцида, регламентированных ООН. Но они молчат», — отметила Сорока.

Член Международного общественного трибунала по Украине Карин Беше-Головко заявила, что налицо различные нарушения, допускаемые украинской стороной, и проанализировала их с юридической точки зрения.

«Мы видели очевидное использование человеческих щитов, когда власть использует мирное население, чтобы защищать свои военные действия. Это открытое нарушение третьей и четвертой Женевских конвенций, и дополнительных Женевских протоколов, и статута Международного уголовного суда», — подчеркнула она.

Председатель Общественной палаты Луганской народной республики Алексей Карякин рассказал, что преступлений против человечности со стороны ВСУ и доказательств этому достаточно.

«При этом, я бы не стал делать акцент только на Донбассе. Сегодня в данном контексте следует говорить о всей Украине в принципе. Те массовые преступления, о которых мы сегодня говорим — это и есть геноцид населения. И я полностью солидарен с коллегами в том, что сегодня на Украине уничтожают все русское», — заявил Карякин.

Председатель координационного совета организаций российских соотечественников в США Елена Брэнсон выразила мнение, что Запад и США преднамеренно умалчивают о преступлениях украинской армии.

«Так было и с Сирией, и с Ираком, в котором американцами были убиты сотни тысяч жителей. Это удивительно в современном мире. Не говоря уже о Вьетнаме, и о Японии, где они использовали атомные бомбы», — сказала Брэнсон.

