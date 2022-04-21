В Башкирии впервые создадут «умные» спортплощадки

В Республике Башкортостан в 2022 году появятся первые «умные» спортивные площадки

В Республике Башкортостан в 2022 году появятся первые «умные» спортивные площадки. Об этом сообщает «Башинформ».

На новых площадках рядом со спортивными снарядами будут размещены QR-коды, при сканировании которых при помощи смартфонов граждане получат доступ к сайту с видеоуроками, поясняющими, как правильно пользоваться определенным тренажером.

Отмечается, что площадки появятся в Уфе и Стерлитамаке в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт». Всего власти России планируют создать 80 таких территорий по всей стране в ближайшие три года.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана направят бюджетные средства на строительство Вознесенского тракта — широкой автомобильной дороги от проспекта Победы до трассы М7 «Волга».