Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Башкирии впервые создадут «умные» спортплощадки

В Республике Башкортостан в 2022 году появятся первые «умные» спортивные площадки

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Республике Башкортостан в 2022 году появятся первые «умные» спортивные площадки. Об этом сообщает «Башинформ».

На новых площадках рядом со спортивными снарядами будут размещены QR-коды, при сканировании которых при помощи смартфонов граждане получат доступ к сайту с видеоуроками, поясняющими, как правильно пользоваться определенным тренажером.

Отмечается, что площадки появятся в Уфе и Стерлитамаке в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт». Всего власти России планируют создать 80 таких территорий по всей стране в ближайшие три года.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана направят бюджетные средства на строительство Вознесенского тракта — широкой автомобильной дороги от проспекта Победы до трассы М7 «Волга».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя
Овечкин убедил судей отменить удаление соперника в матче НХЛ
В МИД заявили о «виляющей из стороны в сторону» позиции Украины на переговорах
Отправившаяся в Узбекистан за картой Visa россиянка раскрыла траты на тур
Мастер перечислил самые болезненные места для нанесения татуировок
НАСА и SpaceX согласовали сроки отстыковки Crew Dragon с туристами от МКС
Набиуллина исключила дефолт в России
Клан главного вора в законе России оказался самым влиятельным на Украине
Названа дата разработки российского магазина приложений
Google оштрафовали в России на 4 миллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.