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В Казань направят 4,4 миллиарда рублей на строительство Вознесенского тракта

Власти Татарстана направят в Казань 4,4 миллиарда рублей на строительство дороги

Фото: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани

Власти Татарстана направят бюджетные средства на строительство Вознесенского тракта — широкой автомобильной дороги от проспекта Победы до трассы М7 «Волга». Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, правительство выделило на возведение дороги 4,4 миллиарда рублей. Заказчиком проекта выступает «Главтатдортранс», который будет принимать заявки от подрядчиков до 6 мая, а 12 мая определит победителя тендера. Все работы планируется завершить до 25 ноября 2024 года.

Согласно документации, помимо самой трассы рабочим предстоит обустроить автопавильоны, установить барьеры, сигнальные столбики вдоль новой дороги, проложить ливневые канализации и водопропускные трубы, а также благоустроить и озеленить прилегающую территорию.

В апреле стало известно, что в России отремонтируют 1,7 тысячи километров дорог к популярным туробъектам в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, под реконструкцию попадут участки трасс и улиц, которые ведут к популярным туристическим объектам.

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Майя Пономаренко
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