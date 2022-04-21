Мэр Варшавы пожаловался на наплыв беженцев с Украины

Мэр Варшавы Тшасковский пожаловался на проблемы из-за наплыва беженцев с Украины

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский пожаловался на увеличение плотности населения города из-за наплыва беженцев с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это увеличило давление на инфраструктуру города и городские службы. «Население Варшавы увеличилось на 15 процентов. Это огромное давление, если говорить о городских услугах — общественном транспорте, водоснабжении, вывозе мусора, образовании», — заявил чиновник.

По его словам, Варшава уже сейчас тратит на поддержку беженцев «сотни миллионов злотых, а в перспективе месяцев и лет это будут миллиарды». «Необходима международная и европейская стратегия, чтобы мы могли справиться с этой проблемой в долгосрочной перспективе», — добавил мэр Варшавы.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, более пяти миллионов человек покинули Украину после 24 февраля, когда Россия начала на территории республики специальную военную операцию. Число беженцев составило 5 031 306. Более 2,8 миллиона из них выехали в Польшу, 757 тысяч — в Румынию, 550 тысяч — в Россию.