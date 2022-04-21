Стало известно о планах Байдена убедить страны АСЕАН усилить давление на Китай

Jakarta Post заявила о планах президента США Байдена убедить АСЕАН усилить давление на КНР

Администрация президента США Джо Байдена попытается усилить давление стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Китай, пишет The Jakarta Post.

По данным издания, это станет главной задачей США на саммите, который пройдет в мае. Кроме того, делегация из Вашингтона планирует настоять на введении санкций против России и убедить государства осудить спецоперацию на Украине. «Байден попытается оказать давление на лидеров АСЕАН, чтобы они осудили вторжение на Украину. Однако главным вопросом для него остается Китай», — заявил автор.

По данным издания, государства-члены АСЕАН не заинтересованы в том, чтобы становится союзниками США против КНР. «АСЕАН в настоящее время намного больше экономически зависит от Пекина, чем от Вашингтона», — говорится в публикации. При этом азиатские страны хотят военного присутствия США в регионе, отметили эксперты.

Ранее стало известно, что саммит пройдет 12-13 мая.