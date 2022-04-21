Отбеливающие полоски оставили блогершу с черными зубами

The Sun: зубы блогерши Шай Холли Бэмфорд почернели после применения отбеливающих полосок

Бьюти-блогерша Шай Холли Бэмфорд воспользовалась отбеливающими полосками для зубов и получила обратный эффект. На соответствующий TikTok-ролик обратила внимание редакция The Sun.

Пользовательница с никнеймом shaihollybamford решила сделать отбеливание в домашних условиях и приобрела специальные полоски черного цвета, которые необходимо наносить на зубы вдоль десен. Вскоре после начала процедуры девушка заметила, что средство прочно закрепилось на эмали, из-за чего на ее зубах остался черный пигмент, который она не смогла удалить.

«Кажется, я потеряла два килограмма, пока пыталась снять эти полоски. Вероятно, в этом есть и моя вина — я невнимательно читала инструкцию», — объяснила юзерша в описании к посту, который стал вирусным и набрал более 230 тысяч просмотров.

Подписчиков удивило видео Бэмфорд, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Я сам паниковал, пока смотрел», «Это был стресс даже для меня!», «Надо было просто почистить зубы», «Я в шоке!», «Мой главный страх», — высказывались зрители.

Ранее в апреле блогерша Михал Маккаби установила виниры и похвасталась результатом в соответствующем TikTok-ролике. Девушка призналась, что около 10 лет мечтала о красивой улыбке. Пользователи сети не разделили эмоций юзерши и высмеяли ее в комментариях. Зубы Маккаби сравнили с клавишами пианино.