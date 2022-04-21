Врач назвал причины боли в коленях у молодых людей

Терапевт Жито назвал хламидии одной из причин болей в коленях у молодых

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито назвал основные причины боли в коленях у молодых людей. В беседе с онлайн-изданием «Москва 24» он также поделился с россиянами простым способом самостоятельно выявить проблемы с коленными суставами.

Основной причиной болей в коленях молодежи, по словам медика, является лишний вес. Из-за избыточной массы тела нагрузка на коленные суставы увеличивается в 1,5 раза, а при подъеме или спуске по лестнице — в два-три раза, что приводит к деформации хрящевой ткани.

Также Жито заявил, что боли в коленях могут возникать из-за заболеваний, передающихся половым путем. «В ответ на внедрение хламидий или бактерий, вызывающих гонорею, возникает ситуация, когда вырабатывается иммунитет, иммунные комплексы. И этими иммунными комплексами повреждаются суставы. Чаще всего большие, как правило, коленные. Также и сами бактерии могут участвовать в повреждении этих суставов», — пояснил эксперт.

Вызвать боль в коленях в молодом возрасте, как утверждает врач, может и частое ношение обуви на высоком каблуке или плоской подошве. Из-за этого происходит неправильное распределение нагрузки на сустав, что приводит к атрофии хрящевой ткани. Также опасным может быть долгое сидение в позе с поджатыми под ягодицы ногами, так как это приводит к нарушению кровообращения в области коленей, что в будущем может спровоцировать развитие артроза.

В заключение Жито поделился с россиянами простым способом провести диагностику коленей. Надо просто подняться и спуститься по лестнице, если во время этого действия возникают неприятные ощущения, следует обязательно обратиться к врачу.

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