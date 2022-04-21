Россиянам рассказали о связи между кариесом и поцелуями

Хирург Кибишева заявила, что заразиться кариесом при поцелуе невозможно

Челюстно-лицевой хирург Амина Кибишева ответила на один из самых популярных вопросов о кариесе. В беседе с «Пятым каналом» она рассказала россиянам, что заразиться этим заболеванием полости рта невозможно.

Специалист объяснила, что на развитие кариеса влияют определенные факторы. По ее словам, чаще всего это происходит в связи с плохой гигиеной и, как следствие, микрофлорой полости рта и чрезмерным увлечением газированными напитками, быстрыми углеводами и продуктами с высоким содержанием сахара. На состоянии полости рта, заявила хирург, могут негативно сказаться некачественное питание и вредные привычки, например, курение, а также патологии эндокринной системы и ослабленный иммунитет.

Кибишева подчеркнула, что перед свиданием не надо просить у партнера справку о здоровье зубов, так как, несмотря на то что развитие кариеса провоцируют бактерии, случаев заражения этим недугом через поцелуи стоматологами зафиксировано не было.

Ранее врач-проктолог Виталина Петрова перечислила россиянам повседневные привычки, которые разрушают кишечник. По ее словам, многие проблемы в работе этого органа возникают из-за сидячего образа жизни и чрезмерной любви к кофе.