Россиянам назвали восемь разрушающих кишечник повседневных привычек

Врач Виталина Петрова рассказала, что запор и диарею может вызвать любовь к кофе

Врач-проктолог Виталина Петрова назвала россиянам восемь разрушающих кишечник повседневных привычек. В беседе с изданием «Доктор Питер» она сообщила, что запор и диарею может вызвать любовь к кофе или сидячий образ жизни.

Доктор рассказала, что проблемы со стулом могут возникнуть и при отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта. Всему виной распространенные бытовые привычки, которым многие люди даже не придают значение. Так, например, медик предостерегает от бесконтрольного употребления кофе, так как этот напиток может раздражать желудок, ускорять работу его мышц и провоцировать выработку желчного сока. В результате поглощенная пища не успевает перевариться и устремляется наружу. Поэтому, если пить больше пяти чашек бодрящего напитка в день, предупреждает медик, может начаться расстройство желудка.

Чрезмерная любовь к фастфуду, алкоголю или острой пище также негативно влияет на отток крови по геморроидальным сплетениям, отмечает Петрова, в результате чего может возникнуть зуд в области заднего прохода и кровотечения, а затем и появление геморроя.

Сидячий образ жизни, напоминает медик, тоже ни к чему хорошему не приведет. «Отсутствие физической активности или гиподинамия могут замедлить кровообращение и обменные процессы в организме, что чревато запорами. Поддержать тонус желудочно-кишечного тракта можно с помощью обычной зарядки, прогулок, езды на велосипеде или танцев», — уточнила Петрова.

Использование туалетной бумаги, по словам врача, может травмировать кожу, повышая риск образования анальных трещин и геморроя. Чтобы этого не произошло, достаточно просто подмываться или заменить бумагу влажными салфетками.

Проктолог также напомнила, что слишком частые походы в сауну или баню усиливают приток крови к заднему проходу и ухудшают ее отток, что может спровоцировать развитие венозной недостаточности и образование геморроя. С такой же проблемой могут столкнуться любители регулярно включать подогрев сидений в машине. «Слишком частый перегрев "пятой точки" провоцирует застой крови в области заднего прохода. Это грозит проблемами со стулом и развитием геморроя. Конечно, не стоит полностью отказываться от этой функции, но не стоит превращать это в привычку», — предостерегла проктолог.

Еще одной пагубной привычкой, по словам медика, является слишком длительные походы в туалет. По ее словам, посещение туалета должно занимать не более трех минут, если же процесс затягивается, то чрезмерное натуживание может вызвать проблемы со здоровьем, в том числе и развитие геморроя.

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