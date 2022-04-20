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Названы помогающие избежать визита к проктологу простые советы

Проктолог Абрицова: овощи с грубой клетчаткой очищают организм и помогают не толстеть

Фото: Edgar Castrejon / Unsplash

Врач-проктолог Марьяна Абрицова в разговоре с «Пятым каналом» дала помогающие избежать визита к проктологу простые рекомендации. По ее словам, овощи с грубой клетчаткой очищают организм, а также помогают не толстеть и избежать визитов к «неудобному» врачу.

Так, по словам врача-проктолога, обязательно необходимо обращать внимание на выделения. Если консистенция стула слишком жидкая или, напротив, человека мучают запоры, то это повод обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

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Чтобы опорожнение было комфортным и своевременным, врач рекомендует соблюдать водный баланс, добавить овощи с грубоволокнистой клетчаткой в ежедневный рацион и неукоснительно соблюдать правила гигиены. «Обязательно необходимо употреблять достаточное количество воды в течение дня, если не имеется противопоказаний или сопутствующих заболеваний. Также лучше не пользоваться туалетной бумагой, а подмываться слегка прохладной водой», — уточнила Абрицова и добавила, что в туалетной бумаге могут содержаться токсичные вещества и она может оставлять микротравмы на коже.

Что касается овощей, то 400-500 граммов в сутки будет, по словам доктора, вполне достаточно, чтобы помочь организму избавиться от лишнего, оптимизировать выделение желчи, предотвратить образование камней в желчном пузыре и стабилизировать вес.

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Юлия Кальницкая
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