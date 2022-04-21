Подполковника МВД России посадили на 13 лет за шпионаж в пользу Украины

Суд дал 13 лет экс-главе ОМВД из Курской области Борзенкову за госизмену в пользу Украины

Курский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего начальника отдела МВД по Золотухинскому району Курской области подполковника Дмитрия Борзенкова за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-полицейский признан виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Он также оштрафован на 200 тысяч рублей и лишен звания подполковник полиции.

По данным СМИ, он мог передавать секретные сведения Службе безопасности Украины (СБУ) о перемещении по территории района военнослужащих и военной спецтехники. В частности, в Киеве проявляли интерес к перемещениям ЗРК «Бук», состоящих на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.

3 ноября 2021 года сообщалось о начале судебного процесса над россиянином. Он проходил в закрытом режиме из-за наличия на материалах дела грифа «Секретно».

О задержании Борзенкова сотрудниками ФСБ стало известно летом 2020 года. Он был отстранен от службы в МВД на время следствия. По итогам служебной проверки его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. В обращении к россиянам Владимир Путин пояснил, что пойти на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).