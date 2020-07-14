Задержанного за шпионаж в пользу Украины подполковника МВД обвинили в госизмене

Задержанного за шпионаж в пользу Украины 39-летнего подполковника МВД, бывшего начальника отдела полиции по Золотухинскому району Курской области Дмитрия Борзенкова обвинили в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ФСБ официально предъявила подозреваемому обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Как сообщал источник газеты «Коммерсантъ», подполковник мог передавать Службе безопасности Украины сведения о перемещении по территории района военнослужащих и военной спецтехники. В частности, в Киеве проявляли интерес к перемещениям ЗРК «Бук», состоящих на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.

О задержании Борзенкова сотрудниками ФСБ стало известно 22 июня. Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого на два месяца до 18 августа.

Дмитрий Борзенков родился в Курске. В милицию пришел служить в 1998 году. В 2003 году Борзенков окончил Орловский юридический институт МВД. Он награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе». Как отмечает издание, Борзенков неоднократно поощрялся руководством, дисциплинарных взысканий не имел.

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