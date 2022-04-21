Ведущий Первого канала назвал три самых полезных для мозга продукта

Врач Продеус заявил, что горький шоколад помогает мозгу работать благодаря флавонолам

Педиатр-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус назвал три самых полезных для мозга продукта. В программе «Жить здорово!», которая доступна на сайте Первого канала, он заявил, что к таким продуктам относятся горький шоколад, шпинат и черника.

Продеус отметил, что шпинат богат витамином К, который полезен для мозга. «Без витамина К не образуется вещество, которое участвует в передаче нервного сигнала, нервного импульса, соответственно, разум наш будет выключаться», — добавила ведущая программы Елена Малышева.

Комментируя полезные свойства горького шоколада, Продеус рассказал, что при регулярном употреблении этого продукта мозг начинает работать эффективнее. «Вещества флавонолы, которые находятся в шоколаде, помогают расширять сосуды, для того чтобы клетки мозга снабжались кровью и кислородом лучше», — объяснил врач.

Черника, по словам врача, содержит антоцианы. Он уточнил, что эти вещества помогают организму справляться со свободными радикалами, разрушающими клетки мозга. Малышева также заявила, что регулярное употребление стакана этих ягод позволяет мозгу функционировать на 20 процентов эффективнее.

«Суточная норма [этих продуктов]: шпинат — 50 граммов в сутки, шоколад — 50 граммов и черника — 250 граммов», — заключила ведущая.

Ранее другой ведущий «Жить здорово!», врач-кардиолог Герман Гандельман, назвал неочевидный фактор развития сахарного диабета. Медик предупредил, что у людей, страдающих от хронического стресса, риск возникновения этой болезни в несколько раз выше, чем у пациентов со стабильной психикой.