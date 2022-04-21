Назван лучший завтрак для худеющих

Диетолог Наталья Денисова назвала каши из неочищенных круп лучшим завтраком для худеющих

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала о важности завтрака и назвала каши лучшим началом дня для худеющих. Об этом сообщает Pravda.ru.

Специалистка советует завтракать в течение часа после пробуждения, чтобы «запустить» метаболизм после сна. «Как правило, люди, которые не завтракают, переедают вечером. А избыток калорий перед сном превращается в избыток жировой ткани», — объясняет она. По словам Денисовой, правильный режим питания поддерживает постоянство концентрации пищевых веществ в организме, в первую очередь глюкозы — основного источника энергии.

Диетолог утверждает, что нужно стремиться к тому, чтобы на завтрак приходились 25 процентов калорий, получаемых с пищей в течение дня. Кроме того, важно, чтобы он был сбалансирован. Лучшим вариантом завтрака, по ее мнению, являются каши. Она рекомендует готовить их из неочищенных круп, которые имеют много пищевых волокон — например, гречневой, пшенной, овсяной или ячневой крупы.

Специалистка отмечает, что малоочищенная крупа содержит большое количество пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ. «Это идеальный завтрак, который стоит дополнить белком. Сочетание молока и круп — это прекрасное сочетание с точки зрения аминокислотного состава», — объясняет Денисова. Она также советует добавить полезные жиры в виде сливочного или растительного масла.

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