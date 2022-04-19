Диетолог назвала усиливающую аппетит еду

Диетолог Елена Соломатина объяснила, что фастфуд лишь усиливает аппетит

Диетолог Елена Соломатина назвала еду, усиливающую аппетит и вызывающую лишь кратковременное насыщение. Об этом сообщает Sputnik.

По словам специалистки, еда должна содержать достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ, чтобы удовлетворить все потребности организма. Отсутствие или низкое содержание в пище одного или нескольких из этих элементов, как объясняет Соломатина, будет провоцировать появление чувства голода.

Диетолог отмечает, что фастфуд не способен удовлетворить потребность человека в полезных веществах, поэтому после него снова хочется есть. «Организм получает много углеводов и жиров из фастфуда, а других полезных веществ минимум, поэтому хочется есть еще. Пока организм ищет полезные вещества в фастфуде, аппетит только усиливается», — объяснила она.

Специалистка предупреждает, что чрезмерное употребление фастфуда может спровоцировать ситуацию бесконечного голода, когда чем больше ешь, тем больше хочется еще. По словам Соломатиной, вредная еда откладывается в жировой ткани. «Когда много жировой ткани, то она начинает работать в качестве самостоятельного органа и буквально извращать желания организма. Так, гормон лептин в нормальной ситуации должен говорить, что организм насытился едой и больше не хочет, но вместо этого он начинает давать неправильные сигналы», — заключила она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала самый полезный маринад для шашлыка. По ее словам, мариновать мясо лучше самостоятельно, так как некоторые производители продают испорченный продукт.