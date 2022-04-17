Диетолог назвала самый полезный маринад для шашлыка

Соломатина посоветовала выбирать для шашлыка курицу и мариновать ее в минеральной воде

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала самый полезный маринад для шашлыка. Секрет приготовления популярного блюда она раскрыла в беседе с Life.

По ее словам, мариновать мясо лучше самостоятельно, так как некоторые производители продают испорченный продукт — кладут его в ведерки, чтобы скрыть несвежесть. Для приготовления шашлыка специалистка советует выбрать курицу или индейку. Предварительно с птицы следует снять кожу, а для маринада взять минеральную воду или сок кислых фруктов, например апельсина, киви или лимона.

Тем, кто предпочитает баранину, диетолог рекомендует выбирать молодого ягненка, желательно без жира. Также она призывает останавливать свой выбор на более постной свинине и говядине.

«Усвоиться хорошо это мясо может только в определенном количестве, и в целом лучше ограничиться порцией в 200 грамм», — предупредила врач. Она рассказала, что в странах, традиционно делающих шашлык, для маринада используют только лук и перец, так как они стимулируют выделение желудочного сока, что помогает мясу легче усваиваться.

«И чем меньше порции, тем лучше усвоение. Например, съели 100 грамм — и подвигались, затем съели еще 100 грамм — и подвигались», — добавила Соломатина.

Ранее шеф-повар Анатолий Крюков рассказал о правилах выбора идеального мяса для шашлыка. По его словам, для блюда из свинины следует выбирать парное мясо и отдать предпочтение охлажденному варианту, избегая вакуумной упаковки.