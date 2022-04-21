Чехия предупредила Китай об опасности тесного сотрудничества с Россией

Чехия предупредила Китай, что его тесное сотрудничество с Россией подрывает отношения с ЕС

Чехия предупредила КНР об опасности тесного сотрудничества с Россией, заявив, что любая поддержка Москвы со стороны Пекина повредит его отношениям с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Тлапа встретился на этой неделе в Праге со специальным представителем Китая в Центральной и Восточной Европе Хо Юйчжэнем для обсуждения формата «16 плюс 1». В ходе встречи представители республики, которая во второй половине этого года примет на себя председательство в ЕС, указали китайской стороне, что укрепление связей с Москвой нанесет серьезный ущерб взаимодействию Евросоюза и КНР.

«Мы использовали встречу, чтобы еще раз выразить нашу позицию в отношении нынешнего сотрудничества Китая с Россией», — написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Ленка До.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель призвал Пекин «отказаться от помощи в обходе санкций», которые были введены западными государствами в отношении России. Руководство Евросоюза отметило готовность КНР «продолжать работать ради мира и безопасности».