Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ЕС призвал Китай отказаться от помощи России

Руководство Китая и Евросоюза обменялись противоположными взглядами по ситуации на Украине

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

ЕС и Китай открыто и честно обменялись противоположными взглядами в отношении ситуации на Украине во время саммита, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Да, открытая и честная дискуссия означает, что мы обменялись противоположными взглядами. Это не конфликт, это война, и это не европейская, а глобальная проблема», — заявила она.

Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь призвал Пекин «хотя бы отказаться от помощи в обходе санкций», которые были введены западными государствами в отношении России. Руководство Евросоюза отметило готовность КНР «продолжать работать ради мира и безопасности».

Материалы по теме:
«Санкции бьют по тем, кто их вводит» Как Китай поможет России справиться с беспрецедентным давлением Запада?
«Санкции бьют по тем, кто их вводит»Как Китай поможет России справиться с беспрецедентным давлением Запада?
18 марта
По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
По-братски.Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
21 марта

Саммит ЕС и КНР продолжался 3,5 часа, на нем также присутствовал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер Госсовета Ли Кэцян. Ближе к концу встречи была проведена отдельная рабочая сессия, на которой выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее в ходе саммита Мишель заявил о согласии КНР и ЕС по вопросу ущерба для глобальной экономики из-за военных действий на Украине. По его словам, Брюссель и Пекин разделяют точку зрения, что спецоперация России на Украине «угрожает глобальной безопасности и мировой экономике». «Это не в интересах ни Китая, ни ЕС», — добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
В России предложили меры по снижению цен на детское питание
В Йемене объявлено перемирие между хуситами и правительством
Известный певец купил роскошный дом в Лос-Анджелесе
В России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса
В российском регионе автобус с 20 детьми попал в аварию
Samsung разрешила ремонтировать свои смартфоны вслед за Apple
В Москве продолжат выдавать денежную компенсацию одной категории граждан
Бывший ректор российского вуза взыскал шесть миллионов рублей за незаконное дело
Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.