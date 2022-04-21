Си Цзиньпин заявил об опасности холодной войны для планеты

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что менталитет холодной войны угрожает миру на Земле

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что менталитет холодной войны, гегемонизм и блоковая конфронтация подрывают безопасность и мир на всей планете. Его слова приводит РИА Новости.

Си Цзиньпин заявил об опасности холодной войны в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань. Он предупредил, что конфликты угрожают миру на Земле.

«Факты в очередной раз доказали, что менталитет холодной войны только подрывает основы глобального мира, гегемонизм и политика грубой силы лишь ставят под угрозу мир во всем мире, а блоковая конфронтация лишь усугубляет вызовы безопасности в 21 веке», — подчеркнул Си Цзиньпин.