Китай выступил против односторонних санкций и двойных стандартов

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций и двойных стандартов

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против односторонних санкций и двойных стандартов при урегулировании международных вопросов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния», — заявил он, добавив, что Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, и он не будет следовать двойным стандартам.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин заявил, что санкции против России и военные поставки оружия и боеприпасов не принесут мир на Украину, однако они уже успели оказать негативное влияние на весь мир.

Специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Глава государства 12 апреля сообщил, что операция идет по изначальному плану Генштаба. Сроки ее окончания зависят от интенсивности боевых действий, пояснил он.