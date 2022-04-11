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Китай высказался о негативном влиянии санкций Запада

Зампостпреда Китая при ООН Бин заявил о невозможности поставок оружия принести мир Украине

Фото: Mike Segar / Reuters

Санкции против России и военные поставки оружия и боеприпасов не принесут мир на Украину, но уже успели оказать негативное влияние на весь мир. С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин во время заседания Совбеза, сообщает ТАСС.

«Хотел бы указать на то, что простое введение санкций и отправка оружия не принесут мир. Эскалация широкомасштабных санкций привела к продовольственному кризису и росту цен на энергоносители. За это платит высокую цену все международное сообщество, включая тысячи женщин и детей в Афганистане, Йемене, Африке и в Сахельском регионе», — высказался зампостпреда КНР.

Ранее глава Политической экспертной группы Константин Калачев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что антироссийские санкции со стороны Запада являются препятствием для сотрудничества России и Китая. «В этом смысле они абсолютные прагматики. Китай не за Россию, а за свою экономику, за свои компании, которые, сотрудничая с российскими компаниями, будут рисковать и могут потерять другие, приоритетные для них рынки», — объяснил политолог.

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Дмитрий Сотак
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