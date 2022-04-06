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Политолог разъяснил отношение Китая к антироссийским санкциям

Политолог Калачев заявил, что КНР невыгодны санкции США против России

Фото: Bobby Yip / Reuters

Для Китая было бы гораздо проще сотрудничать, реализовывать экономическое взаимодействие с Россией, если бы против нее не были введены санкции, заявил глава Политической экспертной группы Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он разъяснил, почему ограничения мешают азиатской стране.

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал США отменить санкции против России для урегулирования украинского конфликта.

В данном случае Китай, безусловно, делает жест в сторону России и демонстрирует, что остается нашим партнером и союзником, считает политолог. «В этом смысле они абсолютные прагматики. Китай не за Россию, а за свою экономику, за свои компании, которые, сотрудничая с российскими компаниями, будут рисковать и могут потерять другие, приоритетные для них рынки», — объяснил он.

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По словам Калачева, чем жестче санкции в отношении России, тем сложнее их обходить Китаю, так как китайские компании и банки сами могут попасть под ограничения, как это было, например, с Huawei. «Из-за того, что Huawei сотрудничал с Ираном в вопросах высоких технологий, хотя Иран находился под санкциями, Huawei лишился возможности ставить Android на свои телефоны», — напомнил он.

При этом у Китая нет рычагов давления на США в вопросе отмены санкций против России, так как США и Европа для них более приоритетный рынок, чем Россия, и для них важно его не потерять.

«Китай умело пользуется ситуацией, очевидно совершенно, что мы в роли сырьевого придатка их вполне устраиваем, но если будет, например, эмбарго на углеводороды, санкции на какие-то товары и формы сотрудничества, интересующие Китай, возникнет проблема», — заключил Калачев.

Ранее в США анонсировали раскрытие 6 апреля нового пакета санкций против РФ. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, он запретит новые инвестиции в страну.

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Екатерина Смирная
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