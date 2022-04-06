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МИД КНР предложил Вашингтону способ решения украинского кризиса

МИД КНР предложил США отменить санкции против Москвы для разрешения кризиса на Украине
Чжао Лицзянь

Чжао Лицзянь. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Вашингтон должен продемонстрировать стремление к урегулированию кризиса на Украине отменой санкций, введенных против Москвы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

«Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, (...) им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой», — сказал он, предложив способ разрешения кризиса. Лицзянь добавил, что власти США должны прекратить угрожать России и начать содействовать продвижению российско-украинских мирных переговоров.

По словам дипломата, «США наживаются на хаосе». Он выразил мнение, что санкции не помогут вернуть мир и не способствуют безопасности.

4 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон не осознает последствий санкций в отношении Москвы. Она отметила, что ограничительные меры негативно скажутся и на экономике других стран, понимающих деструктивность и нелегитимность подобных шагов. Дипломат добавила, что США уже почувствовали бумеранг от своих же санкций.

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Алина Гончарова
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