Захарова рассказала о не просчитанных последствиях санкций Запада против России

Захарова заявила о непонимании Западом последствий собственных санкций против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Запад не понимает последствий своих санкций против Москвы. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По ее словам, ограничительные меры против России негативно скажутся и на экономике других стран, которые осознают деструктивность и нелегитимность подобных шагов. Захарова объяснил, что рестрикции финансового характера ограничения для развития национальных экономик повлекут последствия для различных континентов, которые не просчитаны Западом. «Просто непонимание даже, как и где это всё дальше аукнется и где это всё откликнется», — сказала дипломат.

Помимо этого, представитель министерства также добавила, что США уже ощутили на себе «бумеранг» от своих же санкций.

Ранее Захарова рассказала о демонстративной позиции коллективного Запада в отношении Москвы. По ее словам, западные страны обвиняют Россию в создании кризиса и пытаются с помощью высылки российских дипломатов «наказать ее политически».

