Захарова рассказала о попытках Запада наказать политически Россию

Захарова: высылками российских дипломатов Запад пытается «наказать политически» Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о демонстративной позиции коллективного Запада в отношении Москвы. Видео выступления Захаровой в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» опубликовано в ее Telegram-канале.

По ее словам, западные страны обвиняют Россию в создании кризиса и пытаются с помощью высылки российских дипломатов «наказать ее политически».

Ранее сообщалось, что руководство ФРГ планирует выслать из страны значительное число дипломатов посольства России в Германии. По информации Suddeutsche Zeitung, правительство ФРГ подозревает значительную часть сотрудников российского дипломатического корпуса в Германии в ведении нелегальной разведывательной деятельности. Окончательное решение о высылке будет принято канцелярией и согласовано с МИД и МВД страны.

