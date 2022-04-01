Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Германия вышлет российских дипломатов из страны

SZ: руководство ФРГ вышлет из страны «значительное число» сотрудников посольства России

Фото: Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Getty Images

Руководство ФРГ планирует выслать из страны значительное число дипломатов посольства России в Германии, сообщает Suddeutsche Zeitung (SZ) с ссылкой на источники в правительстве.

По информации газеты, правительство ФРГ подозревает значительную часть сотрудников российского дипломатического корпуса в Германии в ведении нелегальной разведывательной деятельности. Окончательное решение о высылке будет принято канцелярией и согласовано с МИД и МВД страны.

Также в материале газеты сообщается, что в федеральном правительстве существуют разногласия по поводу целесообразности подобного решения, но власти рассматривают все варианты противодействия «влиянию российской разведки».

Ранее генпрокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он предоставил российской разведке информацию о резервистах бундесвера, а также о гражданско-военном сотрудничестве и связанной с ним «гражданской обороне». Обвиняемый, в частности, предоставил информацию о последствиях экономических санкций Германии и ЕС против России в 2014 году и о российском газопроводе «Северный поток-2».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Донецкой области
В Пентагоне пообещали уничтожить химическое оружие к сентябрю 2023 года
В Грузии высказались о планах Южной Осетии войти в состав России
Пианист Аккуратов рассказал о юбилее российского джаза
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара в районе Белгорода
В США предложили стать соседями звезды сериала «Американская история ужасов»
В ЛНР ввели уголовную ответственность за фейки о ВС России и республик Донбасса
Минобрнауки попросило вузы перенести размещенный на YouTube контент
Диетолог предупредила об опасности кислого и жареного для некоторых людей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.