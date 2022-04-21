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На поддержку авиаотрасли выделили 100 миллиардов рублей

Кабмин выделит российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей на компенсацию расходов

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Кабмин выделит 100 миллиардов рублей российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов на полеты внутри страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, в условиях санкций отрасль столкнулась с серьезными ограничениями и запретами, некоторые из них распространяются на поставки запчастей и техническое обслуживание воздушных судов.

Мишустин рассказал, что программа поддержки начнет действовать уже с текущего месяца и продлится до октября включительно.

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Мария Гейн
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