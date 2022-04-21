На поддержку авиаотрасли выделили 100 миллиардов рублей
Кабмин выделит российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей на компенсацию расходов
Кабмин выделит 100 миллиардов рублей российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов на полеты внутри страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
По его словам, в условиях санкций отрасль столкнулась с серьезными ограничениями и запретами, некоторые из них распространяются на поставки запчастей и техническое обслуживание воздушных судов.
Мишустин рассказал, что программа поддержки начнет действовать уже с текущего месяца и продлится до октября включительно.