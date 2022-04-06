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Российские авиакомпании решили поддержать ежемесячными субсидиями

Глава Минтранса Савельев рассказал о субсидиях перевозчикам по данным пассажирооборота

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские авиакомпании будут получать ежемесячные госсубсидии, исходя из данных пассажирооборота. О мерах поддержки авиаотрасли в условиях санкций сообщил телеканалу «Россия 24» глава Минтранса Виталий Савельев, его слова передает «Интерфакс».

Как сообщил Савельев, авиакомпании будут по окончании каждого месяца предоставлять данные о перевозке пассажиро-километров (количество перевезенных пассажиров на конкретную дистанцию) — на основе этих документов Росавиация будет принимать решение о размере ее выплаты.

«Авиакомпании получат не просто субсидию на поддержку своих кассовых разрывов, операционных убытков — они получат субсидию только в случае перевозки пассажира», — уточнил руководитель ведомства.

По мнению Савельева, данная мера должна стимулировать авиакомпании в организации большего количества перевозок пассажиров.

Ранее в марте президент России Владимир Путин заявил о том, что в ближайшее время будет невозможно взаимодействовать с партнерами в авиаотрасли в прежнем режиме. «Мы не собираемся ни от кого закрываться и готовы сотрудничать, и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются», — добавил он.

Дарья Рыбак
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