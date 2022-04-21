У переболевших COVID-19 начнут выявлять депрессию и психические расстройства

Минздрав подготовит рекомендации по выявлению признаков депрессии у переболевших COVID-19

Минздрав России займется разработкой рекомендации для врачей, которые во время диспансеризации пациентов, переболевших COVID-19, должны будут начать выявлять у них признаки депрессии или психических расстройств, сообщает ТАСС.

«Будут разработаны проект памятки для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, о возможности негативного влияния данного заболевания на психику и признаках, свидетельствующих о возможном развитии психических расстройств и необходимости обращения за медицинской помощью к медицинскому психологу, психотерапевту», — рассказали в Минздраве.

Также будет подготовлен проект методических рекомендаций, позволяющий медикам, которые принимают участие в проведении диспансеризации и профилактических медосмотров, обнаружить у пациентов признаки психических расстройств. Для этого в анкеты людей, которые проходят профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию, планируется добавить ряд вопросов, которые помогут в определении каких-либо факторов, говорящих о наличии риска развития психических расстройств.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что после перенесенного коронавируса у человека может появиться «слоновая болезнь» — редкое проявление постковидного синдрома. Он пояснил, что редкое заболевание появляется из-за поражения лимфатической системы и ее воспаления.