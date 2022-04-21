Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

У переболевших COVID-19 начнут выявлять депрессию и психические расстройства

Минздрав подготовит рекомендации по выявлению признаков депрессии у переболевших COVID-19

Фото: Pixabay

Минздрав России займется разработкой рекомендации для врачей, которые во время диспансеризации пациентов, переболевших COVID-19, должны будут начать выявлять у них признаки депрессии или психических расстройств, сообщает ТАСС.

«Будут разработаны проект памятки для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, о возможности негативного влияния данного заболевания на психику и признаках, свидетельствующих о возможном развитии психических расстройств и необходимости обращения за медицинской помощью к медицинскому психологу, психотерапевту», — рассказали в Минздраве.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта 2022
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля 2022

Также будет подготовлен проект методических рекомендаций, позволяющий медикам, которые принимают участие в проведении диспансеризации и профилактических медосмотров, обнаружить у пациентов признаки психических расстройств. Для этого в анкеты людей, которые проходят профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию, планируется добавить ряд вопросов, которые помогут в определении каких-либо факторов, говорящих о наличии риска развития психических расстройств.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что после перенесенного коронавируса у человека может появиться «слоновая болезнь» — редкое проявление постковидного синдрома. Он пояснил, что редкое заболевание появляется из-за поражения лимфатической системы и ее воспаления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посла России вызовут в МИД Молдавии после заявлений Захаровой
Объем помощи Украине оценили в 24 миллиарда долларов
В России допустили возвращение дельта-штамма COVID-19
Три села в Приморье оказались отрезанными из-за сильного таяния снега
Российский дипломат осудила действия США на Ближнем Востоке
Юрий Лоза отказался от пополнения зарубежного банковского счета своего сына
Уровень инфляции в Канаде достиг 30-летнего максимума
У переболевших COVID-19 начнут выявлять депрессию и психические расстройства
Россия назвала условие для завершения спецоперации на Украине
Российские силовики нашли под Херсоном схрон оружия «на целый взвод»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.