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Стая крокодилов убила шестерых жителей одной деревни

Daily Mail: крокодилы убили шестерых жителей деревни в Танзании за три месяца

Фото: Globallookpress.com

Деревню Кимарамисале, расположенную у реки Руву в Танзании, три месяца терроризирует стая крокодилов. Об этом сообщает Daily Mail.

С начала 2022 года агрессивные пресмыкающиеся убили и съели шестерых жителей Кимарамисале. Хищники нападают на людей, когда те подходят к реке, чтобы набрать воды. «Шесть человек были атакованы и съедены крокодилами с января по март 2022 года», — заявил лидер деревни Салум Бонго, отец которого погиб во время одного из нападений.

Селян призвали не приближаться к реке из соображений безопасности. На проблему обратило внимание правительство страны. В настоящий момент разрабатывается план, который избавит людей от необходимости подходить к берегу, чтобы набрать воду.

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Впрочем, сами местные жители потребовали от Министерства природных ресурсов Танзании принять радикальные меры и истребить крокодилов, охотящихся на людей. В прошлом году несколько человек из Кимарамисале уже подверглись нападению крокодилов, когда переплывали реку на каноэ.

Ранее сообщалось, что в Шри-Ланке крокодил растерзал 15-летнего подростка на глазах у его друзей. Нападение произошло, когда мальчики отправились искупаться в озере Манерува.

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Никита Савин
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