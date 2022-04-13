Крокодил растерзал купавшегося мальчика на глазах у его друзей

Daily Mirror: в Шри-Ланке крокодил утащил под воду и растерзал 15-летнего подростка

В Шри-Ланке купавшийся в озере 15-летний мальчик на глазах у друзей стал жертвой нападения крокодила. Об этом сообщает местная газета Daily Mirror.

Инцидент произошел в округе Анурадхапура Северо-Центральной провинции страны. По данным правоохранительных органов, трое школьников отправились искупаться в озере Манерува в понедельник, 11 апреля.

Подростки были в воде, когда рядом появился крокодил, утащил одного из них под воду и растерзал его. Тело погибшего обнаружили только утром во вторник. По данным издания, он был учащимся старших классов местной школы.

В марте 2021 годе сообщалось, что в Шри-Ланке крокодил утащил купавшегося в водохранилище подростка недалеко от города Сампур. Юноша также погиб на глазах у друзей.