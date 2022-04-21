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Семья нашла в доме потайную комнату на случай конца света

Newsweek: американка обнаружила в доме скрытое помещение с запасами на случай апокалипсиса

Пользовательница TikTok @stinknjeepn рассказала про потайную комнату, найденную в купленном доме. Об этом сообщает Newsweek.

По словам @stinknjeepn, ее семья купила дом в американском штате Невада и обнаружили в нем фальшивую стену. Заглянув внутрь через просверленное отверстие, они увидели скрытое помещение. Вдоль его стен были закреплены широкие полки, на которых стоят коробки. На одной из коробок было написано: «Пластыри, витамины, перекись водорода». Надпись на другой гласила: «Экстренный запас свечей, клейкая лента».

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«Это укрытие на экстренный случай, комната на случай конца света, где хранится все необходимое», — сделала вывод мать девушки. Когда она открыла одну из коробок, внутри оказались пачки сахара и муки. В других коробках ее родители нашли наборы для первой помощи и лапшу быстрого приготовления.

Видео набрало более 4,2 миллиона просмотров и пять тысяч комментариев. «Теперь вы готовы к судному дню», — говорится в одном из них. «Туалетной бумаги нет. Это, очевидно, было до COVID-19», — шутит автор другого. «Почему нет воды? Это беспокоит меня», — написал третий.

Ранее сообщалось, что владельцы популярного салона красоты Adele’s Hair Beauty and Well-Being в британском городе Ранкорн, графство Чешир, удивились, когда решили сделать ремонт и обнаружили в помещении потайную дверь, за которой скрывалась жуткая комната. Одну из стен помещения покрывало большое пугающее зеркало.

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Алиса Дмитриева
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