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Россиян предупредили о росте цен на отдых в Сочи на майские праздники

Стоимость туров в Сочи выросла на 30 процентов по сравнению с прошлым годом

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

По оценке представителей туротрасли, проживание в некоторых гостиницах Сочи подорожало по сравнению с прошлым годом на 30 процентов. Об этом сообщает «Известия».

По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, туры на майские праздники в Египет или Турцию выходят дешевле, чем в Сочи. Например, недельная путевка на средиземноморское побережье в четырехзвездочный отель с питанием all inclusive обойдется от 90 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочный — от 100 тысяч. Стоимость отдыха на курортах арабской страны в «хорошей четверке» с питанием «все включено», перелетом, трансфером из аэропорта и страховкой составит в среднем 80 тысяч рублей.

«При этом аналогичного уровня отель в Сочи обойдется паре туристов в 70 тысяч рублей — и это без перелета и системы "все включено", только на завтраках. Размещение в «двух-трех звездах» будет стоить порядка 40 тысяч», — предупредил о росте цен Мкртчян.

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Подорожание отелей в Сочи заметил и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Эксперт сообщил, что в период майских праздников стоимость проживания в гостиницах увеличилась в среднем на 13-14 процентов: «три звезды» — на шесть процентов, а «четверки» и «пятерки» — на 16-17 процентов.

Отмечалось, что остальные южные курорты России, чьи аэропорты пока остаются закрытыми, практически не поднимали цены на проживание, так как не ожидают большого роста турпотока. Так, неделя в крымском отеле «четыре звезды» на майские праздники обойдется туристам в 40 тысяч рублей, отдых в Туапсе в «трех звездах» — в 35 тысяч рублей.

Ранее в апреле сообщалось, что россияне раскупили половину мест в отелях Краснодарского края на лето. Так, в сравнении с 2021 годом объем бронирований в Сочи вырос в три раза и составил рекордный показатель среди городов Кубани — 34,3 процента.

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Дарья Рыбак
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