Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне раскупили половину мест в отелях Краснодарского края на лето

Более трети планирующих поездку в Краснодарский край туристов решили отдохнуть в Сочи

Фото: Vladimir Sidoropolev / Globallookpress.com

Краснодарский край признали самым популярным курортным регионом — россияне раскупили более половины мест номерного фонда на Черноморском побережье. Об этом стало известно из исследования национального сервиса Bronevik.com, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, в сравнении с 2021 годом объем бронирований в Сочи вырос в три раза и составил рекордный показатель среди городов Кубани — 34,3 процента. Таким образом, более трети всех путешественников планируют провести свой летний отдых именно в Сочи.

Материалы по теме:
«Это место изменит ваше сознание» Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
«Это место изменит ваше сознание»Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
24 октября 2019
«Как будто вернулся в молодость» Царская ягода, советская тоска и спа-отели: чем заняться туристу в Карелии
«Как будто вернулся в молодость»Царская ягода, советская тоска и спа-отели: чем заняться туристу в Карелии
16 октября 2020

На Анапу приходится 10,7 процента бронирований, на Геленджик и поселок Лазаревское — по 7,1 процента. По данным специалистов, наиболее загруженным месяцем на побережье Черного моря будет июнь — пиковыми датами станут 6 июня, 11-12 июня и 15-21 июня.

Отмечается, что число туристов, которые планируют свой отпуск еще до начала сезона, увеличилось. Эксперты объяснили это уходом сервиса Booking.com из России и популяризацией российских направлений для отдыха.

Ранее российский туроператор «Интурист» анонсировал запуск автобусных чартеров на курорты Черного моря с 1 июня. Компания планирует выполнять рейсы из Москвы в Сочи и Абхазию, Анапу и Геленджик, а также в Феодосию и Симферополь дважды в неделю. В дороге предстоит провести от 20 до 26 часов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В США рассказали о будущем кандидате в президенты от партии Трампа
Жителей Москвы и области предупредили о мошенниках в сфере ЖКХ
Четверых россиян отправили в СИЗО за кражу препаратов для онкобольных
Девушка несколько месяцев умывалась только водой и удивилась результату
Россияне массово захотели провести майские праздники на даче
Легализацию криптовалют в России сочли жизненной необходимостью
Московская биржа запустит «вечные» торги долларом и юанем
Ягудин раскритиковал Трусову за желание исполнить пятерной прыжок
На художника Олега Кулика завели уголовное дело о реабилитации нацизма
В Литве решили отработать действия на случай аварии на Белорусской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.