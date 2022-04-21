Криптобиржа Binance ограничит доступ россиянам

Binance ограничит доступ россиянам с активами более десяти тысяч евро

Криптобиржа Binance решила ограничить доступ к своим сервисам пользователям, которые живут в России и имеют активы более десяти тысяч евро. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение в чате поддержки.

Клиенты площадки смогут использовать только функцию вывода средств. У них не получится торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свои счета. В Binance заявили, что не планируют прекращать работу в России, но готовы поддержать санкции, если потребуется.

В марте Binance приостановила операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными на территории России. Binance была учреждена в Китае, но ушла из страны в 2017 после запрета властями криптобирж. Тогда она организовала офисы в разных городах.

Федеральная налоговая служба 20 апреля предложила разрешить российским компаниям производить расчеты в криптовалюте. Речь идет только об экспорте и импорте, внутри страны оплата ей по-прежнему запрещена.