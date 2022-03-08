Binance приостановит операции с российскими картами Visa и Mastercard

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance приостановит операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными на территории России. Решение вступит в силу 10 марта, сообщается на сайте компании.

В сообщении уточняется, что пользователи Binance более не смогут совершать транзакции при помощи банковских карт Mastercard и Visa, выпущенных в России. В то же время операции, совершенные при помощи таких карт, выпущенных в банках других стран, не будут доступны на криптобирже в России.

6 марта стало известно, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard.

Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Решение было принято по причине введения антироссийских санкций.