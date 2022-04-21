Россиянка описала пятизвездочный отель в Турции словами «тут экономят на всем»

Читательница портала «Тонкости туризма» возмутилась платным интернетом в турецком отеле

Россиянка отдохнула в пятизвездочном отеле в Анталье за 91 тысячу рублей и назвала отпуск «сплошным разочарованием». Впечатления девушки о Турции публикует портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница возмутилась тем, что владельцы гостиницы стремились извлечь выгоду из всего и экономили на комфорте гостей. Так, она пожаловалась на платный интернет (около 1000 рублей за неделю), чайник в номере, сейф и полотенца.

«Сразу видно, что в отеле работает не очень много персонала, один и тот же молодой человек утром бармен, в обед официант, к вечеру чистильщик бассейна, а ночью аниматор на дискотеке. Персонал просто уставший, отельеры явно экономят», — описала происходящее читательница портала.

Кроме того, автору не понравился ресторан в отеле — она неприятно удивилась длинным очередям, в которых приходилось стоять по 15-20 минут, а также нехватке столиков.

«Цены на экскурсии завысили чуть ли не в два раза по сравнению с прошлой весной. Я разочарована отдыхом в этом году, цена не соответствует качеству услуг», — резюмировала россиянка.

Ранее эксперты туриндустрии раскрыли россиянам оптимальную стоимость авиабилетов на курорты Египта в период предстоящих майских праздников. Самые выгодные по цене билеты из Москвы в Хургаду предлагает отечественная авиакомпания Red Wings — они стоят от 81,2 тысячи рублей на человека в обе стороны.