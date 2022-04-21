Франция призвала ввести эмбарго на нефть из России в ближайшие недели

Госсекретарь при МИД Франции призвал ввести эмбарго на нефть из России в ближайшие недели

Париж призвал Европейский союз (ЕС) ввести эмбарго на импорт российской нефти в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, передает ТАСС.

«Мы уже договорились о том, что введем эмбарго на уголь из РФ. И, несомненно, нужно ввести эмбарго на импорт российской нефти в ближайшие недели», — подчеркнул политик. Он также допустил, что со временем аналогичное решение может быть принято и в отношении российского газа.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что выступает против введения эмбарго на поставки газа и нефти из России, так как эта мера повредит французам. «Эта мера не повлияет на Россию, но причинит вред французскому народу», — заключила она.

До этого министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что страна пытается убедить партнеров по ЕС ввести эмбарго на поставки нефти из России.